Bari: San Nicola, con la messa dell'alba inizia la festa patronale Oggi fra l'altro la statua in auto per le vie cittadine e l'accensione dell'albero di Natale (Di lunedì 6 dicembre 2021) La prima messa in basilica è quella che si chiude praticamente all'alba. È il giorno della festa patronale di Bari. Rispetto alla plurisecolare tradizione ci sono dei cambiamenti stavolta, originati dall'esigenza di contrastare la diffusione del corona virus. Ad esempio la statua di San Nicola percorre le vie cittadine a bordo di un'autovettura. Alle sei del pomeriggio, in piazza Ferrarese, accensione dell'albero di Natale. Senza folla di cittadini né manifestazioni nelle zone limitrofe.

