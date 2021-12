Banksy mette all'asta una sua opera per il carcere di Oscar Wilde (Di lunedì 6 dicembre 2021) Banksy ora vuole comprare l'ex carcere di Reading. È la prigione dove è stato rinchiuso anche Oscar Wilde per due anni - dal 1895 al 1897 - condannato per «atti osceni» (allora l'omosessualità era chiamata così) e Banksy vuole comprarla per evitare che finisca nelle mani sbagliate e venga spazzata via un pezzo di storia e di cultura non solo inglese, ma del mondo intero. Dismesso nel 2013, il carcere è stato infatti messo in vendita dal governo inglese, e si sono già fatti avanti immobiliaristi che potrebbero trasformarlo in un una residenza di lusso. Per raccogliere il denaro necessario lo street artist ha messo in vendita una delle sue ultime opere: lo stencil usato per il graffito realizzato lo scorso marzo sulle pareti del carcere che ritrae un galeotto che tenta ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021)ora vuole comprare l'exdi Reading. È la prigione dove è stato rinchiuso ancheper due anni - dal 1895 al 1897 - condannato per «atti osceni» (allora l'omosessualità era chiamata così) evuole comprarla per evitare che finisca nelle mani sbagliate e venga spazzata via un pezzo di storia e di cultura non solo inglese, ma del mondo intero. Dismesso nel 2013, ilè stato infatti messo in vendita dal governo inglese, e si sono già fatti avanti immobiliaristi che potrebbero trasformarlo in un una residenza di lusso. Per raccogliere il denaro necessario lo street artist ha messo in vendita una delle sue ultime opere: lo stencil usato per il graffito realizzato lo scorso marzo sulle pareti delche ritrae un galeotto che tenta ...

FilippoCarmigna : Banksy mette all'asta un suo disegno per salvare l'ex carcere di Reading (dove fu rinchiuso Oscar Wilde) - zazoomblog : Banksy mette allasta un suo disegno per salvare lex carcere di Reading (dove fu rinchiuso Oscar Wilde) - #Banksy… - MediasetTgcom24 : Banksy mette all'asta un suo disegno per salvare l'ex carcere di Reading (dove fu rinchiuso Oscar Wilde) #Banksy… - mamamamaccaroni : RT @repubblica: Londra, Banksy mette all'asta un disegno per salvare la prigione di Oscar Wilde [di Enrico Franceschini] - lc71488535 : RT @repubblica: Londra, Banksy mette all'asta un disegno per salvare la prigione di Oscar Wilde [di Enrico Franceschini] -