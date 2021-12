Aurelio | fuga di sostanze tossiche al Playsport Center | la situazione

(Di lunedì 6 dicembre 2021). Questa mattina intorno alle ore 9:40 circa, la squadra 8A di Monte Mario dei Vigili del Fuoco è intervenuta congiuntamente al CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) per una fuoriuscita di sostanza nociva all’interno dell’impianto sportivodi Via Emilio Albertario,9. Due le persone intossicate ma non in pericolo di vita sono state soccorse dai Vigili del Fuoco e assicurate al 118 presente sul luogo. Sono tutt’ora in corso verifiche nella struttura. Presente il personale SPRESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) e i Carabinieri. su Il Corriere della Città.

