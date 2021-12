Arresto Ferrero | la Sampdoria | «Si dimetterà da presidente»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Laha diramato un comunicato in merito all’di Massimo, che rassegnerà le proprie dimissioni dadel club Laha appena emesso un comunicato ufficiale a seguito dell’di Massimo. Eccolo nel dettaglio: COMUNICATO UFFICIALE – «Con grande stupore si è appreso dell’odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo, richiesta da parte della Procura della Repubblica di Paola per vicende fallimentari relative a fatti di moltissimi anni fa e rispetto alle quali non sono di chiara ed immediata percezione le stesse esigenze cautelari alla base per l’evidente assenza di attualità, tanto più considerando che per tre delle quattro società calabre coinvolte vi era ...