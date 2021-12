Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 19:00 (Di domenica 5 dicembre 2021) Viabilità DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 18.50 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A24 Roma TERMO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA, AL MOMENTO CI SONO FORTI RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E L’AQUILA PER LA PERSENZA DI NEVE E MEZZI INVERNALI ALL’OPERA SULL’A1 DIRAMAZIONE Roma SUD TROVIAMO ANCORA CODE VERSO Roma DA TORRENOVA AL RACCORDO. RESTIAMO A Roma, CODE SULLA TANGENZIALE EST DA CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI RIMOSSI GLI INCIDENTI SU VIA APPIA E SULL’ AURELIA TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI DOVE PER NEVICATE IN CORSO SI RALLENTA SULLA STATALE 17 DELL’APPENNINO SANNUTICO, TROVIAMO RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021)DEL 5 DICEMBREORE 18.50 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24TERMO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA, AL MOMENTO CI SONO FORTI RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E L’AQUILA PER LA PERSENZA DI NEVE E MEZZI INVERNALI ALL’OPERA SULL’A1 DIRAMAZIONESUD TROVIAMO ANCORA CODE VERSODA TORRENOVA AL RACCORDO. RESTIAMO A, CODE SULLA TANGENZIALE EST DA CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI RIMOSSI GLI INCIDENTI SU VIA APPIA E SULL’ AURELIA TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI DOVE PER NEVICATE IN CORSO SI RALLENTA SULLA STATALE 17 DELL’APPENNINO SANNUTICO, TROVIAMO RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - stormi1904 : RT @diarioromano: @susanna_le @stormi1904 @RiprendRoma @Piamola_A_Ride @mcacciaglia64 @gdt62 @RiganteLeonardo @gloquenzi @antonellatonon1 A… - carmenfuriosa : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - diarioromano : @susanna_le @stormi1904 @RiprendRoma @Piamola_A_Ride @mcacciaglia64 @gdt62 @RiganteLeonardo @gloquenzi… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Portuense tra Piazzale della Radio e Piazza di Porta Portese -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 12 - 2021 ore 13:30 VIABILITÀ DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 13.20 FT BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN ... SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 ROMA TERMINI " CIVITAVECCHIA, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA FINO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 12 - 2021 ore 08:30 VIABILITÀ DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L'A12 ROMA - CIVITAVECCHIA, SI SEGNALA PIOGGIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 13.20 FT BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN ... SULLA LINEA FERROVIARIA FL5TERMINI " CIVITAVECCHIA, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA FINO A ...DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L'A12- CIVITAVECCHIA, SI SEGNALA PIOGGIA TRA ...