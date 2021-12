Tudor | «Grande orgoglio | ecco cosa ho detto alla squadra all’intervallo»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Igor, tecnico del Verona, ha parlato dopo l’incredibile vittoria contro il Venezia: le sue dichiarazioni Igor, tecnico del Verona, ha parlato dopo l’incredibile vittoria contro il Venezia. Le sue dichiarazioni. PARTITA FOLLE – «Eravamo partiti bene anche nel primo tempo, in dieci minuti siamo stati in grado di impensierire il Venezia. Il loro gol è stato sorprendente e gli ha dato coraggio, arrivavamo sempre secondi sul pallone e lo 0-3 era assolutamente meritato. Voglio dire, però, che alcuni errori di Casale sono frutto di un dolore allo stomaco che lo ha colpito durante la gara: per questo sono stato costretto a sostituirlo. Nella ripresa, dopo un bel confronto negli spogliatoi, abbiamo dimostrato di non voler mai mollare: il 4-3 ci dàsoddisfazione, è un momento da condividere anche con la nostra tifoseria. E’ ...

Commenta per primo Alla fine di una gara piena di emozioni il Verona torna da Venezia con i tre punti. Esorride ripensando al successo per 4 - 3: 'E' la gioia piùdella mia carriera da allenatore - ha detto a Dazn - Alleno da una decina d'anni, ma di partite come questa non ne avevo mai ...tocca le corde giuste negli spogliatoi del Penzo, la squadra gialloblù ha un sussulto d'... Nel finale ilprotagonista è Simeone che batte Romero con lo 'scavetto' su assist di Faraoni al ...Questa vittoria ci dà grande coraggio per il futuro. Tanti giocatori sono entrati bene ed è stata un'emozione pazzesca", ha detto Tudor. "Per me c'erano le possibilità per rimontare" L'allenatore del ...Le recenti dichiarazioni di Igor Tudor, entusiasta dopo la sensazionale rimonta nel contesto di Venezia-Verona, da 0-3 a 4-3. Incredibile l'apporto offensivo di Giovanni Simeone e generalmente la grin ...