Scuola: i presidi chiedono aiuto all'esercito per evitare la Dad (Di domenica 5 dicembre 2021) Primo garantire test tempestivi. Secondo: in caso di contagio, far partire subito il tracciamento per individuare i contatti del positivo": E' la richiesta avanzata dal presidente dell'associazione ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Primo garantire test tempestivi. Secondo: in caso di contagio, far partire subito il tracciamento per individuare i contatti del positivo": E' la richiesta avanzata dal presidente dell'associazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I presidi invocano l'uso immediato dell'esercito per tamponi tempestivi. 'In caso di contagio, bisogna far partire… - Agenzia_Ansa : Scuola, quasi il 70% delle classi in Dad è alle elementari, secondo i dati dell'Associazione nazionale presidi di R… - reportrai3 : Come la nostra scuola sta gestendo l'emergenza covid e come i nostri presidi stanno gestendo la didattica in presen… - prof_povero : RT @Brunomgiordano: Associazione presidi invoca esercito per test a scuola. I test a scuola li invocano in molti da quasi 2 anni senza ris… - passionescatto : RT @Agenzia_Ansa: I presidi invocano l'uso immediato dell'esercito per tamponi tempestivi. 'In caso di contagio, bisogna far partire all'i… -