Roma, weekend e shopping natalizio: scattano i controlli anti assembramento (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, entra nel vivo lo shopping natalizio nelle vie del centro (e non solo). Come ieri, proseguono anche oggi, come disposto con apposita ordinanza di servizio del Questore, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e i successivi Tavoli tecnici, mirati controlli finalizzati al rispetto dell’utilizzo delle mascherine e ad evitare assembramenti, soprattutto nella zona del centro cittadino, litorale Romano parchi e ville. I controlli di ieri a Roma: il bilancio Al termine dei servizi anti assembramento, predisposti in piazza del Popolo, piazza di Spagna, cd. Tridente, in piazza Cola di Rienzo e via Cola di Rienzo, via Candia , via Ottaviano e via Giulio Cesare, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021), entra nel vivo lonelle vie del centro (e non solo). Come ieri, proseguono anche oggi, come disposto con apposita ordinanza di servizio del Questore, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e i successivi Tavoli tecnici, miratifinalizzati al rispetto dell’utilizzo delle mascherine e ad evitare assembramenti, soprattutto nella zona del centro cittadino, litoraleno parchi e ville. Idi ieri a: il bilancio Al termine dei servizi, predisposti in piazza del Popolo, piazza di Spagna, cd. Tridente, in piazza Cola di Rienzo e via Cola di Rienzo, via Candia , via Ottaviano e via Giulio Cesare, in ...

