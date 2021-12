Non devi mollare (Di domenica 5 dicembre 2021) Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca quella colta dal Napoli contro l'Atalanta per 2-3 allo stadio Maradona. Troppo evidente come le assenze abbiano pesato sulla squadra di mister Spalletti, che ha lottato fino all'ultimo secondo di gara, cedendo al cospetto di una bella realtà come quella bergamasca. Concedere ad una squadra come quella di Gasperini calciatori del calibro di Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen, oltre che il primo cambio difensivo Manolas, diventa proibitivo. Eppure il Napoli ce la stava facendo. Giocando a specchio, Spalletti aveva incartato l'Atalanta, sfruttando la maggiore capacità di palleggio di Zielinski e Lobotka, la verve offensiva di Malcuit e soprattutto la solita certezza di Mertens in zona gol. Poi, come fin troppo spesso sta accadendo di recente, la Dea (quella bendata) abbandona il Napoli con Lobotka che si infortuna, facendo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca quella colta dal Napoli contro l'Atalanta per 2-3 allo stadio Maradona. Troppo evidente come le assenze abbiano pesato sulla squadra di mister Spalletti, che ha lottato fino all'ultimo secondo di gara, cedendo al cospetto di una bella realtà come quella bergamasca. Concedere ad una squadra come quella di Gasperini calciatori del calibro di Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen, oltre che il primo cambio difensivo Manolas, diventa proibitivo. Eppure il Napoli ce la stava facendo. Giocando a specchio, Spalletti aveva incartato l'Atalanta, sfruttando la maggiore capacità di palleggio di Zielinski e Lobotka, la verve offensiva di Malcuit e soprattutto la solita certezza di Mertens in zona gol. Poi, come fin troppo spesso sta accadendo di recente, la Dea (quella bendata) abbandona il Napoli con Lobotka che si infortuna, facendo ...

AlbertoBagnai : Semplice: non devi. Ogni giorno un risveglio: questo è quello della domenica. - sferaebbasta : Quando non sei ricco di soldi ma sei ricco di idee devi solo aspettare il tuo momento ?? - ubikko : @kleist13 @SHIN_Fafnhir @MassimodeFavari @fanpage Sono un narcisista e poco empatico, ma in tempi di guerra devi pe… - MaggieEllsworth : RT @NOBODYXXLIST3N: @MaggieEllsworth ci sarò sempre lo sai e non devi ringraziarmi - Merycat16 : @mol_la_mi Cazzo fregatene..c'è chi ha capito è chi non, mi dispiace ma non te devi giustificare .. -

