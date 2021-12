New York, il ricercatore ferito dal killer di Davide Giri: "L'ho preso a calci e mi sono salvato" (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è difeso prendendo a calci l'aggressore Roberto Malaspina , il ricercatore perugino di 27enne ferito a New York poco dopo l'accoltellamento a morte di Davide Giri . 'Ero fuori da un locale con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è difeso prendendo al'aggressore Roberto Malaspina , ilperugino di 27ennea Newpoco dopo l'accoltellamento a morte di. 'Ero fuori da un locale con un ...

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - Tg3web : La veglia di New York per ricordare Davide Giri, il giovane ricercatore italiano ucciso a coltellate da pregiudicat… - Corriere : Le immagini dal luogo dove è stato accoltellato Davide Giri a New York - Wallee___ : RT @ladyviolettt: Ottobre/novembre ig pieno di gente a Parigi. Dicembre ig pieno di gente a New York. Nessuno di questi ig è il mio chiaram… - franco_principi : RT @GHINODITACCO18: Nessuno si inginocchia per Davide, ucciso da un nero a New York ??? #whitelivesmatter -