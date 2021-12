Mattel | ecco le idee regalo per Natale 2021!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tramite comunicato stampa,ha deciso di aggiornarci sul catalogo delle sue varie linee, così che possiate farvi un’idea per i regali per2021 Il periodo più luccicante e costoso dell’anno si avvicina:è alle porte. Se non sapete che cosa regalare a grandi e piccini, diverse aziende produttrice di giocattoli ed oggettistica si sono ovviamente messe in moto per regalare i più grandi sogni a chiunque sia appassionati di feticci nerd. Vi abbiamo già parlato delle dieci miglioridi Spin Master in un articolo dedicato, oggi vogliamo riassumervi quel che il catalogo, fra tutte le sue linee più famose, ha in serbo per voi (e per noi) in vista del2021. Falalalala! Per trascorrere il periodo di2021 in modo allegro e ...