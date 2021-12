Infortunio Immobile, la Lazio tira un sospiro di sollievo: gli aggiornamenti (Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio Immobile: sospiro di sollievo per Sarri. Ecco le ultime sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste La Lazio può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Ciro Immobile. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti nonostante l’uscita anticipata contro la Sampdoria. A riferirlo Lazio Style Radio, l’attaccante sarebbe stato cambiato precauzionalmente. Domani ci saranno ulteriori accertamenti, ma sembra che Sarri possa contare sull’attaccante azzurro per la sfida di Europa League. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)diper Sarri. Ecco le ultime sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste Lapuòre undiper quanto riguarda le condizioni di Ciro. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti nonostante l’uscita anticipata contro la Sampdoria. A riferirloStyle Radio, l’attaccante sarebbe stato cambiato precauzionalmente. Domani ci saranno ulteriori accertamenti, ma sembra che Sarri possa contare sull’attaccante azzurro per la sfida di Europa League. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

