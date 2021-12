“Ho lavorato sulle ambulanze, perché negate i morti e non vi vaccinate?”. L’operatore sanitario che prova a convincere i no vax in piazza (Di domenica 5 dicembre 2021) Stanilslav Nizzi ha 21 anni ed è un operatore sanitario di Como. Sabato 27 novembre si è imbattuto, per caso, nel corteo improvvisato dei No Green pass a Milano e ha provato a dialogare con i manifestanti per spiegare il suo punto di vista. Da quel giorno ha deciso di presentarsi in piazza Duomo ogni sabato, con l’obiettivo di convincere più persone a vaccinarsi. Lo ha fatto anche ieri, sabato 4 dicembre, per confrontarsi e raccontare quanto da lui vissuto in prima persona. “Sabato scorso, per caso, mi sono imbattuto con persone con idee alquanto confuse”, ha detto Stanilslav Nizzi. “Quello che è nato, in teoria, come corteo contro il Green pass si è trasformato in una manifestazione di negazionisti: persone che mi dicono che c’è il 5G nel vaccino o non sanno cosa c’è dentro e hanno paura. La paura è comprensibile ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Stanilslav Nizzi ha 21 anni ed è un operatoredi Como. Sabato 27 novembre si è imbattuto, per caso, nel corteo improvvisato dei No Green pass a Milano e hato a dialogare con i manifestanti per spiegare il suo punto di vista. Da quel giorno ha deciso di presentarsi inDuomo ogni sabato, con l’obiettivo dipiù persone a vaccinarsi. Lo ha fatto anche ieri, sabato 4 dicembre, per confrontarsi e raccontare quanto da lui vissuto in prima persona. “Sabato scorso, per caso, mi sono imbattuto con persone con idee alquanto confuse”, ha detto Stanilslav Nizzi. “Quello che è nato, in teoria, come corteo contro il Green pass si è trasformato in una manifestazione di negazionisti: persone che mi dicono che c’è il 5G nel vaccino o non sanno cosa c’è dentro e hanno paura. La paura è comprensibile ma ...

