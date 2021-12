Golf | Collin Morikawa vola | vuole Hero World Challenge 2021 e numero 1 del mondo

(Di domenica 5 dicembre 2021)via libero,, e dimostra che le sue velleità di inizio torneo non erano infondate. L’americano, due volte vincitore Major prima dei 25 anni come solo Tiger Woods (a proposito, si sente un distinto rumore in proiezione 2022) seppe fare, è largamente al comando dopo il terzo giro dell’. Questo significa che, dovesse mantenere la leadership attuale con -18 (sabato magnifico da -8 con sei birdie e un eagle), il premio sarà lo scettro di1 delnel nuovo ranking di lunedì. Seconda posizione, con cinque colpi di ritardo, per Brooks Koepka, che grazie al suo -3 non è più accompagnato da nessun altro nel suo trovarsi a -13, mentre si trovano terzi a -12 Patrick Reed, Daniel Berger, Sam ...

... l'americano a metà gara ha un solo colpo di vantaggio da un terzetto d'inseguitori, tutti secondi con 134 ( - 10), composto da Brooks Koepka, Tony Finau eMorikawa. Risalito dalla settima ...- 4 e top ten chiusa infine dal norvegese Viktor Hovland e dagli americani Tony Finau, Patrick Reed eMorikawa. Scorrendo la classifica buon primo round per Tyrrell Hatton. L'inglese con - 3 è ...Vola via libero, Collin Morikawa, e dimostra che le sue velleità di inizio torneo non erano infondate. L'americano, due volte vincitore Major prima dei 25 anni come solo Tiger Woods (a proposito, si s ...(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Alle Bahamas, con un parziale di 64 (-8) su un totale di 133 (69 64, -11) colpi, Bryson DeChambeau vola in testa all’Hero World Challenge. Ad Albany (sull’isola di New Providen ...