Esonero D’Aversa | la Sampdoria riflette e pensa al sostituto

(Di domenica 5 dicembre 2021) L'diè sempre più vicino: la decisione può arrivare già questa sera. Nel frattempo laaccelera per Stankovic Lacade in casa contro la Lazio e ora la panchina ditraballa più che mai. Il tecnico blucerchiato reduce da un doppio ko in questa settimana pagherebbe i risultati sin qui ottenuti. Secondo Sky Sport, l'allenatore potrebbe essere esonerato e al suo posto la società avrebbe già avviato i contatti con Dejan Stankovic. L'allenatore della Stella Rossa dovrebbe risolvere il suo contratto con la squadra di Belgrado. Situazione non semplice, da capire come evolverà.