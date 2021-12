Due ragazze stuprate sul treno? "Speriamo che i due aggressori...": Vittorio Sgarbi-choc, cosa gli esce di bocca (Di domenica 5 dicembre 2021) Un orrore sulla tratta ferroviaria Milano-Varese, il treno S5, dove nella giornata di venerdì 3 dicembre sono state stuprate due ragazze, poco più che ventenni. Una di loro è riuscita a mettersi in salvo prima che la violenza fosse compiuta, l'altra invece è stata sopraffatta dagli aggressori e violentata. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile di Varese insieme alla Polfers. Stando alla primissima ricostruzione, la prima violenza sarebbe avvenuta intorno alle 22: la ragazza, 22 anni, è stata avvicinata e abusata da due uomini. Pochi minuti dopo il secondo episodio, nella stazione di Vedano Olona: una ragazza di 20 anni è stata avvicinata sempre da due uomini, ma in questo caso è riuscita a fuggire. Ancora non è chiaro se gli aggressori siano gli stessi, ma secondo gli inquirenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Un orrore sulla tratta ferroviaria Milano-Varese, ilS5, dove nella giornata di venerdì 3 dicembre sono statedue, poco più che ventenni. Una di loro è riuscita a mettersi in salvo prima che la violenza fosse compiuta, l'altra invece è stata sopraffatta daglie violentata. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile di Varese insieme alla Polfers. Stando alla primissima ricostruzione, la prima violenza sarebbe avvenuta intorno alle 22: la ragazza, 22 anni, è stata avvicinata e abusata da due uomini. Pochi minuti dopo il secondo episodio, nella stazione di Vedano Olona: una ragazza di 20 anni è stata avvicinata sempre da due uomini, ma in questo caso è riuscita a fuggire. Ancora non è chiaro se glisiano gli stessi, ma secondo gli inquirenti ...

Advertising

Playretroitalia : @lauraboldrini due ragazze stuprate ieri non una parola - BeatoAngelico70 : @Aurora68053215 In compenso ieri su un treno sono state violentate due ragazze… Ma infondo questo non è grave come… - ParliamoDiNews : Vittorio Sgarbi-choc sulle due ragazze violentate sul treno: `Speriamo che i due aggressori...`, cosa gli esce di b… - zazoomblog : Due ragazze ventenni violentate sul treno dei pendolari - #ragazze #ventenni #violentate #treno - nonpensante22 : RT @LucaOfFriends: @Corriere Le hanno lasciate indifese le due ragazze; però il greenpass lo avranno controllato a tutti i passeggeri! http… -