DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | incidente tra Hamilton e Verstappen | succede di tutto!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50° giro/50 ATTACCO DI LECLERC! Il monegasco supera il compagno di squadra Sainz! 50° giro/50 Bottas finisce lungo in staccata nel tentativo di superare Ocon. 49° giro/50 Bottas incollato ad Ocon. 49° giro/50 Leclerc è vicinissimo a Sainz. 49° giro/50 Le gomme medie disono ormai deteriorate. L’olandese si trova a 8?7 da, che vuole mettersi al riparo da eventuali penalità di un post-gara che si annuncia rovente… 48° giro/50 Bottas in scia ad Ocon per il terzo posto, per il momento non passa. 48° giro/50sta spingendo al massimo e migliora il suo giro veloce in 1’30?734. 48° giro/50 Se la garsa finisse così, con punto di bonus a, il britannico earriverebbero ad Abu Dhabi a pari ...