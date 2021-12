Cuadrado e il gol da calcio d’angolo | solo sette precedenti in Serie A negli ultimi anni

(Di domenica 5 dicembre 2021) Palla posizionata dove le linee del fondo e quella laterale si incontrano, rincorsa epotente e preciso con la palla che finisce direttamente in rete. Per segnare dacome stasera ha fatto Juanin Juventus-Genoa...

Con undi, al 9', e un altro di Dybala all'82', la Juventus supera il Genoa nel posticipo della 16ª giornata di Serie A e sale al quinto posto in classifica in coabitazione con la Fiorentina. Il ...Un minuto dopo ci prova anchea rimorchio dopo una bella iniziativa di Morata, ma Cambiaso fa muro. Stessa sorte la conclusione di Locatelli da fuori area, mentre ricomincia ad essere ...Con un gol di Cuadrado, al 9', e un altro di Dybala all'82', la Juventus supera il Genoa nel posticipo della 16ª giornata di Serie A e sale al quinto posto in classifica in coabitazione con la Fiorent ...Alla Juventus basta un goal per tempo contro il Genoa: di Cuadrado (rete olimpica) e Dybala i goal della squadra di Allegri.