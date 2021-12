Brescia | atleta di 24 anni muore nel giorno del suo compleanno durante una corsa in notturna

Advertising

Giorno_Brescia : Brescia, atleta muore durante una corsa podistica notturna - QdSit : Un atleta di 24 anni, originario di Gardone Valtrompia, è morto mentre correva all'Uno di Monticelli, manifestazion… - PiacereIseo : Monticelli Brusati, muore atleta 24enne durante la gara di corsa - Giornale di Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia atleta

commenta Undi 24 anni, Fabio Pedretti, è morto sabato, nel giorno del suo compleanno, durante una gara di running in notturna a Monticelli Brusati, nel Bresciano . Il 24enne si è accasciato al suolo ...Sembrava che le condizioni del giovaneiscritto alla New Atheltics Sulzano, si fossero però stabilizzate, pur rimanendo gravi, e così il ventiquattrenne è stato trasferito alla vicina Clinica ...Il dramma nella serata del 4 dicembre a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. Il giovane sembrava essersi ripreso ma poi è morto una volta portato in ospedale. Inutili le manovre di rianimazion ...Brescia, 5 dicembre 2021 - Tragedia durante una corsa podistica notturna. Un atleta di 24 anni è morto ieri sera mentre era in gara a Monticelli Brusati, nel Bresciano, e stava c ...