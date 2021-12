VIDEO Roma-Inter | Totti all’Olimpico per il big match | affetto e saluti dai tifosi

(Di sabato 4 dicembre 2021) Francescoall'Olimpico per assistere al bigdella sedicesima giornata di Serie A tra lae l'e applausi per il campione ex giallorosso all'ingresso dello stadio

Advertising

calciomercatoit : ??Da #RomaInter a #NapoliAtalanta: SEGUITE la MARATONA #SerieA sulla CMIT TV ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - TizianoFerro : L’arte del trasformismo trova radici profonde nella storia del teatro italiano, da quello dell’antica Roma a quello… - MinisteroDifesa : Le @FrecceTricolori con la @PAFofficiel sui cieli di #Roma. Straordinario spettacolo a suggellare il momento della… - ShardanFreeMan : RT @fratotolo2: #4dicembre, succede che, davanti alla stazione Termini di Roma, un nigeriano armato di coltello tiene in ostaggio un nutrit… - piave79 : RT @fratotolo2: #4dicembre, succede che, davanti alla stazione Termini di Roma, un nigeriano armato di coltello tiene in ostaggio un nutrit… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma

L'Inter domina all'Olimpico e chiude il primo tempo in vantaggio 3 - 0. La rete del vantaggio nerazzurro arriva direttamente da calcio d'angolo, con Calhanoglu che beffa il portiere dellaRui Patricio e porta avanti gli uomini di Inzaghi. Guarda il foto - racconto., 04 dicembre 2021 Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 domenica mattina alle 10.30 e in replica lunedì alle 01.00 di notte.La squadra di Inzaghi impegnata nella trasferta contro la formazione di Mourinho: i sostenitori interisti commentano sui social ...Tifosi anche in lacrime sugli spalti. La leggenda giallorossa ha incontrato Friedkin e allo stadio sono passati video e foto della sua carriera. Fischi per Dzeko ...