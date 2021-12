Test | scopri cosa ti manca nella tua vita

Leggi su formatonews

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilpsicologico dell’albero di Koch ti può aiutare nel capire come ti rapporti con le difficoltà, nonchétiper poterle superare. Andrew Redington/GettyImagesGrazie aldell’albero di Koch, usato in psicologia, potrai capire come ti rapporti con le difficoltà e in che modo poterle superare. Di solito, questoviene proposto ai più piccoli, ma può essere d’aiuto anche per gli adulti. Dunque, passiamo al funzionamento del. Negli anni ’50 Charles Koch, uno psicologo, ha realizzato questomolto facile, posto solitamente ai più piccoli per la sua facilità di esecuzione. Bisogna dunque prendere un foglio bianco e disegnare due alberi con vari colori, scegliendo quello che cattura subito la tua attenzione. Da ciò, bisogna ...