Tennis | la polacca Iga Swiatek cambia allenatore | dopo 5 anni si separa da Piotr Sierzputowski

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Con un lungo post affidato ad Instagram lataIgaha annunciato,cinquedi sodalizio, lazione dal suo. Di seguito riportiamo il messaggio integrale della, che però non ha rivelato chi sarà il suo nuovo tecnico. Inizia così la: “più di cinqueho deciso di terminare la mia collaborazione con il mio. Questomento è davvero impegnativo per me e questa decisione non è stata facile. Ho scoperto che a volte nella nostra vita professionale abbiamo bisogno di ...