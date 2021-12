Studentessa straniera aggredita e violentata per strada a Sassari: arrestato un uomo italiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Una Studentessa di 23 anni, a Sassari per il progetto Erasmus, è stata aggredita e picchiata da un uomo che ha tentato di violentarla, ieri mattina alle 7. La ragazza è stata soccorsa dagli operatori ... Leggi su globalist (Di sabato 4 dicembre 2021) Unadi 23 anni, aper il progetto Erasmus, è statae picchiata da unche ha tentato di violentarla, ieri mattina alle 7. La ragazza è stata soccorsa dagli operatori ...

globalistIT : Ormai è un bollettino di guerra - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Una studentessa straniera di 23 anni,che si trova a Sassari per l'Erasmus, è stata bloccata, palpeggiata,picchiata in… - FrancoScarsell2 : Una studentessa straniera di 23 anni,che si trova a Sassari per l'Erasmus, è stata bloccata, palpeggiata,picchiata… - SardiniaPost : ?? Aggredita e picchiata, palpeggiata e quasi violentata. Una ragazza di 23 anni, studentessa straniera arrivata a S… - Destradipopolo : #PERUGIA, PALPEGGIA UNA STUDENTESSA PER STRADA, ARRESTATO GIUSTAMENTE 28ENNE ESSENDO DI ORIGINE STRANIERA NON POTRA… -