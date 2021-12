Spider-Man, Zendaya rivela la sua paura legata al costume di Tom Holland: "E se deve vomitare?" (Di sabato 4 dicembre 2021) Tom Holland indossa un costume piuttosto scomodo durante le riprese dei film di Spider-Man e Zendaya ha parlato pubblicamente di un dubbio che le causa stress. Zendaya ha svelato una sua paura durante le riprese di Spider-Man: No Way Home causata dal costume indossato da Tom Holland. L'interprete di Peter Parker, per interpretare le sequenze in cui il supereroe è in azione, deve infatti indossare una tuta da cui è praticamente impossibile uscire. Tom Holland, ospite del talk show condotto da Graham Norton per promuovere Spider-Man: No Way Home, ha spiegato che ha sempre voluto una cerniera per poter andare in bagno facilmente, senza però mai essere soddisfatto nella sua richiesta. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021) Tomindossa unpiuttosto scomodo durante le riprese dei film di-Man eha parlato pubblicamente di un dubbio che le causa stress.ha svelato una suadurante le riprese di-Man: No Way Home causata dalindossato da Tom. L'interprete di Peter Parker, per interpretare le sequenze in cui il supereroe è in azione,infatti indossare una tuta da cui è praticamente impossibile uscire. Tom, ospite del talk show condotto da Graham Norton per promuovere-Man: No Way Home, ha spiegato che ha sempre voluto una cerniera per poter andare in bagno facilmente, senza però mai essere soddisfatto nella sua richiesta. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man, Zendaya rivela la sua paura legata al costume di Tom Holland: 'E se deve vomitare?'… - Nerdmovieprod : Spider-man – No Way Home: Tagliata dal film la scena con Tom Holland ed il fratello #NoWayHome #spider-man - HDblog : RT @HDblog: Spider-Man: No Way Home, lunedì 6 dicembre via alle prevendite in Italia - Vale_gervy : @JTaz_ Ma solo io vedo un 2° spider man in lontananza? O forse qualcosa altro,però sicuro é una figura - statodelsud : Spider-Man: No Way Home, pubblicato il trailer IMAX -