Spalletti: "C'è un giocatore che stasera avrei voluto schierare. C'è una cosa che ci manca e dobbiamo imparare a fare!" (Di domenica 5 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli squalificato per la gara contro l'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY nel post partita. Di seguito le sue parole: "L'Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera. Abbiamo giocato un calcio di livello, mettendo in campo una squadra credibile facendo le cose fatte bene. Non ha avuto fortuna in alcune scelte che ha fatto, ma questa squadra è credibile e potremo stare agganciati al carro delle squadre più forti. Mi sembrerebbe riduttivo per l'Atalanta parlare delle assenze, perché loro hanno vinto contro una squadra seria. Lobotka? È stata un'ulteriore difficoltà, senza il suo infortunio magari si sarebbe riuscito a gestire meglio la gara. Lui ha imbucato molti palloni, mandando sempre a vuoto la pressione dell'Atalanta. C'è stata questa ulteriore difficoltà, ma c'è Demme che è un altro ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli squalificato per la gara contro l'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY nel post partita. Di seguito le sue parole: "L'Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera. Abbiamo giocato un calcio di livello, mettendo in campo una squadra credibile facendo le cose fatte bene. Non ha avuto fortuna in alcune scelte che ha fatto, ma questa squadra è credibile e potremo stare agganciati al carro delle squadre più forti. Mi sembrerebbe riduttivo per l'Atalanta parlare delle assenze, perché loro hanno vinto contro una squadra seria. Lobotka? È stata un'ulteriore difficoltà, senza il suo infortunio magari si sarebbe riuscito a gestire meglio la gara. Lui ha imbucato molti palloni, mandando sempre a vuoto la pressione dell'Atalanta. C'è stata questa ulteriore difficoltà, ma c'è Demme che è un altro ...

Advertising

andserret : @OCardinal17 @sscnapoli Grande carattere, niente da dire Unico rammarico è che per la seconda volta Spalletti abbia… - pino_nostro : RT @AntonioIuffredo: @CucchiRiccardo Spalletti impazzito. Altri 3 punti buttati nel rusco. Un 11 senza senso, hai la fortuna di passare in… - AntonioIuffredo : @CucchiRiccardo Spalletti impazzito. Altri 3 punti buttati nel rusco. Un 11 senza senso, hai la fortuna di passare… - FANPAGESSCNA : #Spalletti sbaglia di nuovo i cambi tranne #Ounas che dà dinamismo alla squadra #Petagna NON DEVE VEDERE NEANCHE P… - FabrizioDamian2 : @andremac83 @90ordnasselA Spalletti? Giocatori che si cagavano sotto in casa con l’Empoli….tu vieni da Marte.Ogni s… -