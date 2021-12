Salvata da un vigile del fuoco | il gesto di Carla per il suo eroe oggi malato è da brividi | “Dovevo farlo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) Caserta,da undel, ora è lei a correre in suo aiuto. La storia è quella diCappaverde, 21 anni, la cui vita è stata tratta in salvo grazie a Francesco Di Somma,delche accorse in soccorso quando la ragazza è precipitata nelle profondità di un pozzo artesiano di 20 metri. Da quel giorno di Pasqua,a salvare la vita di Francesco. La vicenda è accaduta a Casaluce in provincia di Caserta, nel giorno di Pasqua.si trovava nel cortile dell’abitazione dei nonni quando è precipitata nel pozzo per 20 metri: “Inavvertitamente sono passata sopra il pozzo artesiano nel cortile della casa dei nonni. La grata ha ceduto ed io sono caduta giù di colpo. Il pozzo è dismesso da anni, ma ...