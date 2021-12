Roma-Inter 0-1. La sblocca Calhanoglu LA DIRETTA (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Dopo la vittoria del Milan sulla Salernitana, la sedicesima giornata di Serie A vede scendere in campo i giallorossi di José Mourinho contro l'Inter di Simone Inzaghi. Una gara di cartello tra i nerazzurri, terzi in classifica, lanciatissimi nella rincorsa alla vetta e i Romani reduci da una dolorosa sconfitta (in termini di punteggio e di calciatori persi per squalifica - Abraham e Karsdorp - e infortunio, El Shaarawy), quinti in classifica davanti a un folto gruppo di squadre in lotta per un posto nelle coppe europee. Ma Roma-Inter quest'anno non è solo una partita di alta classifica, è anche una sfida tra il presente e il passato di due protagonisti assoluti nel campionato, Mourinho a Dzeko. Per il portoghese, che nel 2010 vinse il triplete alla guida dei nerazzurri, è la prima volta da avversario contro ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Dopo la vittoria del Milan sulla Salernitana, la sedicesima giornata di Serie A vede scendere in campo i giallorossi di José Mourinho contro l'di Simone Inzaghi. Una gara di cartello tra i nerazzurri, terzi in classifica, lanciatissimi nella rincorsa alla vetta e ini reduci da una dolorosa sconfitta (in termini di punteggio e di calciatori persi per squalifica - Abraham e Karsdorp - e infortunio, El Shaarawy), quinti in classifica davanti a un folto gruppo di squadre in lotta per un posto nelle coppe europee. Maquest'anno non è solo una partita di alta classifica, è anche una sfida tra il presente e il passato di due protagonisti assoluti nel campionato, Mourinho a Dzeko. Per il portoghese, che nel 2010 vinse il triplete alla guida dei nerazzurri, è la prima volta da avversario contro ...

Advertising

Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - OfficialASRoma : Sarà il #RomaInter numero ?? considerando tutte le competizioni 10 statistiche in vista del match, presentato da… - prince89ferreri : Non gufate l’Inter, sprecate tempo e rafforzate solo il loro culo. Stasera la Roma ne prende 6. - lucadj2015 : @Inter @EdDzeko Tu quoque. Ma sei per caso lo stesso giocatore finito che giocava con la Roma? -