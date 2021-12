Per l'Iss i no vax rischiano la morte 9 volte di più (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Un non vaccinato rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi ha 10 volte più rischi di essere ricoverato per Covid, 16 volte in più di finire in terapia intensiva e 9 volte in più di morire per il virus. è quanto emerge dal report esteso settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. In particolare, "analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che nel periodo 15/10/2021 - 14/11/2021 il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (17 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) è circa nove volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da oltre di cinque mesi (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) e sei volte rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi (3 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Un non vaccinato rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi ha 10più rischi di essere ricoverato per Covid, 16in più di finire in terapia intensiva e 9in più di morire per il virus. è quanto emerge dal report esteso settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. In particolare, "analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che nel periodo 15/10/2021 - 14/11/2021 il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (17 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) è circa novepiù alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da oltre di cinque mesi (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) e seirispetto ai vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi (3 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) ...

