Il taglio dell'Irpef è solo l'inizio. Ora avanti con la riforma fiscale. Parla la deputata pentastellata Daniela Torto: "Spese detraibili sul conto corrente e easy tax le priorità" (Di sabato 4 dicembre 2021) Una volta che verrà messa in sicurezza la Manovra con il taglio dell'Irpef e dell'Irap bisognerà completare la riforma del fisco continuando sia sulla strada della riduzione della pressione fiscale che su quella della semplificazione del sistema. Altri obiettivi sono: il cashback fiscale e l'uscita graduale dal regime forfettario (easy tax). Parola di Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera. Salta in Consiglio dei ministri la proposta sul contributo di solidarietà per i redditi più alti per far fronte al caro bollette. Particolarmente contrari Lega, FI e renziani. "È un tema delicato su cui si poteva trovare un accordo ragionevole, ma purtroppo in casi come questo l'eterogeneità politica della maggioranza si fa sentire e ..."

