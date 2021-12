GP Arabia: pole di Hamilton, Verstappen sbatte sul più bello. Ferrari: Leclerc 4° (Di sabato 4 dicembre 2021) Incredibile qualifica a Gedda: Lewis Hamilton ha centrato la pole position del GP d'Arabia davanti a Valtteri Bottas e a Max Verstappen. Doppietta Mercedes davanti all'olandese della Red Bull, che ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Incredibile qualifica a Gedda: Lewisha centrato laposition del GP d'davanti a Valtteri Bottas e a Max. Doppietta Mercedes davanti all'olandese della Red Bull, che ha ...

Advertising

SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - SkySportF1 : Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky S… - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN SI PRENDE LE FP3 ?? Red Bull davanti a tutti a Jeddah I risultati ? - Agenzia_Ansa : Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Lewis Hamilton partirà in pole davanti al compagno di team… - GlobalShowGSRa1 : #Formula1 GP #ArabiaSaudita 2021: Pole per #Hamilton -