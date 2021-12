Freuler | Un azzurro mi ha messo in difficoltà | non riuscivo a fermarlo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sconfitta per il Napoli battuto 2-3 dall'Atalanta nella 16esima giornata di campionato. Al termine del match Napoli-Atalanta, Remoè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "Due match molto belli, anche contro il Venezia. Stiamo molto bene, non era facile stasera. Il Napoli è forte anche senza giocatori titolari. Potevano pareggiare alla fine, ma ce l'abbiamo fatta. Atalanta Gasperini Scudetto? È un sogno per tutti. Valutiamo partita dopo partita, poi quando mancheranno 10 partite facciamo la resa dei conti. Dal 2016 sono cresciuto tanto, sono arrivato qui che nessuno mi conosceva. Stanco? Alla fine ero morto perchè dovevo uscire su Lobotka poi su Demme. Non avevo più energie per tenere Malcuit".