Eitan è tornato in Italia: «Felice di essere a casa». Accolto dalla zia Aya (Di sabato 4 dicembre 2021) «Sono contento di essere tornato a casa». Sono queste le sue prime parole all'agente che lo ha accompagnato a casa, nel paesino di Travacò Siccomario, dopo il suo rientro. Con un volo Tel Aviv-Bergamo, atterrato alle 22 in punto, Eitan fa così rientro in quella che, dopo l'incidente, è diventata la sua nuova casa Italiana in provincia di Pavia. Con lui c'erano la zia paterna Aya Biran, nominata fin da subito dopo l'incidente sua tutrice L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) «Sono contento di». Sono queste le sue prime parole all'agente che lo ha accompagnato a, nel paesino di Travacò Siccomario, dopo il suo rientro. Con un volo Tel Aviv-Bergamo, atterrato alle 22 in punto,fa così rientro in quella che, dopo l'incidente, è diventata la sua nuovana in provincia di Pavia. Con lui c'erano la zia paterna Aya Biran, nominata fin da subito dopo l'incidente sua tutrice L'articolo proviene da Firenze Post.

