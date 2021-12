Cordova | ' Herrera vero mago | ma nella Roma non era più lui Mou poco coerente'

Advertising

Gazzetta_it : #Cordova: 'Herrera sì che era un mago. Mou poco coerente, non mi convince' -

Ultime Notizie dalla rete : Cordova Herrera

La Gazzetta dello Sport

Con l'Inter giocò una sola partita, con la Roma ben nove stagioni di cui la metà anche da capitano. È ovvio che domani il cuore di Franco, per tutti semplicemente Ciccio, sia sbilanciato completamente da una parte. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e ...Ha esordito in serie C nella Salernitana e poi via via arrivato in Serie A giocando anche nel l'Inter di. Leggi Anche Marisa Laurito: chi è l'ex marito Franco, età, carriera, vita ...El intercambio Sebastián Córdova-Uriel Antuna entre América y Chivas no se ha concretado, por lo que fanáticos de las Águilas usaron las redes sociales para impedir que se realice.Primer tiempo. Pumas de la UNAM es un equipo grande que sabe regresar ante cualquier adversidad; en su historia están escritas páginas de gloriosas remontadas, este torneo no ha ...