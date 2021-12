CHE TEMPO CHE FA: IBRAHIMOVIC, MIRIAM LEONE E LUCA MARINELLI TRA GLI OSPITI DI FAZIO (Di sabato 4 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre su Rai3 nuovo appuntamento con Che TEMPO Che Fa di Fabio FAZIO, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ecco tutti gli OSPITI della puntata. In esclusiva tv a Che TEMPO Che Fa: il numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovi?, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, nelle librerie con “Adrenalina. My untold stories”, scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando. Nella sua straordinaria carriera, Zlatan Ibrahimovi?, che ha compiuto 40 anni lo scorso 3 ottobre, ha disputato 967 partite ufficiali tra squadre di club e nazionale svedese segnando 570 gol (508 nei club e 62 in nazionale) e conquistando 31 trofei, tra cui 4 scudetti (3 con l’Inter e 1 col Milan), 1 Coppa del Mondo per club (con il Barcellona) e 1 Europa League (con il Manchester ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre su Rai3 nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ecco tutti glidella puntata. In esclusiva tv a CheChe Fa: il numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovi?, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, nelle librerie con “Adrenalina. My untold stories”, scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando. Nella sua straordinaria carriera, Zlatan Ibrahimovi?, che ha compiuto 40 anni lo scorso 3 ottobre, ha disputato 967 partite ufficiali tra squadre di club e nazionale svedese segnando 570 gol (508 nei club e 62 in nazionale) e conquistando 31 trofei, tra cui 4 scudetti (3 con l’Inter e 1 col Milan), 1 Coppa del Mondo per club (con il Barcellona) e 1 Europa League (con il Manchester ...

Advertising

ladyonorato : Perdono tempo. Chi resiste alla follia in atto non ha alcuna voglia di foraggiare coloro che la sostengono. Il Nata… - RadioItalia : “Tutta la vita con te, ho il tempo di farlo, ho trovato il coraggio, di dirtelo in faccia, di dirti che voglio star… - marattin : 5 anni dalla bocciatura del referendum costituzionale: un tempo sufficiente a emancipare quella battaglia dallo “st… - la_schietta : @GrandeFratello Dai Alex, te la riassumo io. Alex: 'Solfeil, è ovvio che fuori di qui ti do due colpi, ma non aspe… - FinocchiNoemi : Ma nei tuoi occhi brilla l'avvenire È questo il tempo di lasciarsi andare Con te debutta pure il tuo destino Con le… -