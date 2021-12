Barbados repubblica: le donne protagoniste della controstoria afrodiscendente (Di sabato 4 dicembre 2021) Una giurista, Sandra Mason, è la prima presidente della recente nata repubblica della Barbados. La cerimonia attraverso la quale l’isola caraibica ha cambiato il suo status da Monarchia Costituzionale (sotto il Regno di Elisabetta II) a repubblica è avvenuta il 30 novembre. Un passaggio di consegne che ha coinciso con il 55esimo anniversario dell’indipendenza dell’isola caraibica, avvenuta nel 1966 ma che fino a fine novembre aveva continuato a essere legata alla Corona inglese. Lo stesso giorno la cantante Robyn Rihanna Fenty è stata condecorata come eroina nazionale delle Barbados proprio per aver portato, secondo le parola di un’altra donna afrodiscendente Mia Mottley (primo ministro della neonata repubblica) “l’immaginazione nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Una giurista, Sandra Mason, è la prima presidenterecente nata. La cerimonia attraverso la quale l’isola caraibica ha cambiato il suo status da Monarchia Costituzionale (sotto il Regno di Elisabetta II) aè avvenuta il 30 novembre. Un passaggio di consegne che ha coinciso con il 55esimo anniversario dell’indipendenza dell’isola caraibica, avvenuta nel 1966 ma che fino a fine novembre aveva continuato a essere legata alla Corona inglese. Lo stesso giorno la cantante Robyn Rihanna Fenty è stata condecorata come eroina nazionale delleproprio per aver portato, secondo le parola di un’altra donnaMia Mottley (primo ministroneonata) “l’immaginazione nel ...

