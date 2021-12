Vaccino, con questa le abbiamo sentite proprio tutte Per ottenere il Green Pass si presenta col braccio finto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri sera a Biella, in uno dei centri vaccinali ad accesso diretto per le prime dosi, un cinquantenne si è presentato con un “finto avambraccio” (un deltoide in silicone), pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green Pass senza aver realmente fatto il Vaccino. Le cose sono però anda Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri sera a Biella, in uno dei centri vaccinali ad accesso diretto per le prime dosi, un cinquantenne si èto con un “avam” (un deltoide in silicone), pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema ecosì ilsenza aver realmente fatto il. Le cose sono però anda Segui su affaritaliani.it

