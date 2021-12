Un annullo filatelico per il Palazzo Reale di Palermo (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tra i simboli che meglio raccontano la storia del Palazzo Reale di Palermo. Oltre che in forma scultorea si trova anche nei mosaici della Cappella Palatina e di Sala Re Ruggero. Il leone di marmo bianco del XII secolo, della Sala dei Venti della Torre Gioaria, finisce ora in un annullo filatelico speciale che celebra una stagione di mostre ed eventi culturali ideati e prodotti dalla Fondazione Federico II. mra/abr/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tra i simboli che meglio raccontano la storia deldi. Oltre che in forma scultorea si trova anche nei mosaici della Cappella Palatina e di Sala Re Ruggero. Il leone di marmo bianco del XII secolo, della Sala dei Venti della Torre Gioaria, finisce ora in unspeciale che celebra una stagione di mostre ed eventi culturali ideati e prodotti dalla Fondazione Federico II. mra/abr/mrv su Il Corriere della Città.

