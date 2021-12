Super Green pass | è rebus per gli alberghi

Advertising

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - MediasetTgcom24 : Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - borghi_claudio : Domando ai favorevoli al #supergreenpass (come chiedevo a quelli favorevoli al 'normale') a quale livello di contag… - Mauro55245449 : RT @lucabattanta: @myrtamerlino Conseguenza: chi viene controllato ogni 48 ore per avere il green pass con i tamponi abbiamo la certezza si… - FuturaTorino : ?? Il nostro TG è online! ?? Con il Super Green Pass cambiano le regole anti-Covid ?? La situazione migratoria tra I… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

Un passaggio seppur light (visto che non si parla diPass) ma che qualche preoccupazione desta. "Dal punto di vista logistico per noi non cambia moltissimo " afferma Nicola Piegaia, del ...Firenze, 3 dicembre 2021 - "Oggi abbiamo fatto un incontro col prefetto, è andato molto bene. Abbiamo fatto il punto della situazione per attuare il decreto sulPass . Il prefetto ha chiesto a tutte le forze dell'ordine il massimo rigore a partire da lunedì sui controlli che saranno molto dettagliati, settore per settore, dal trasporto pubblico ...per la gestione del Green Pass così come per il controllo delle transazioni eseguite da chi ha partecipato al Cashback di Stato (che proprio in questi giorni si congeda con il pagamento del Super ...Medici di famiglia minacciati di denuncia se non prescrivono liste di esami inutili prima di somministrare il vaccino. L'ordine dei medici ai sanitari "Resistete, sarete tutelati" ...