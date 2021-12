Striscia la Notizia inchioda Franceschini? "Chi spunta tra le nomine sospette", un grosso guaio al ministero (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Sono 28 nomine quelle fatte dal ministero della Cultura per selezionare delle persone che diventassero sovrintendenti". A spiegarlo è Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia, nella puntata di venerdì 3 dicembre. Qui il tg satirico di Canale 5 riporta alcuni articoli di Liberoquotidiano in cui viene scritto che Dario Franceschini ha sì fatto alcune nomine, ma senza bando. Tra queste - spiega Pinuccio - anche qualche amico di Franceschini. Una Notizia a cui il ministro del Partito democratico ha replicato ribadendo che è tutto lecito. Finita qui? Neanche per sogno: "Eppure dopo il nostro format 'amici' di Franceschini, l'onorevole Corrado ha portato la questione in Parlamento", prosegue Pinuccio. Poi viene mandato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Sono 28quelle fatte daldella Cultura per selezionare delle persone che diventassero sovrintendenti". A spiegarlo è Pinuccio, inviato dila, nella puntata di venerdì 3 dicembre. Qui il tg satirico di Canale 5 riporta alcuni articoli di Liberoquotidiano in cui viene scritto che Darioha sì fatto alcune, ma senza bando. Tra queste - spiega Pinuccio - anche qualche amico di. Unaa cui il ministro del Partito democratico ha replicato ribadendo che è tutto lecito. Finita qui? Neanche per sogno: "Eppure dopo il nostro format 'amici' di, l'onorevole Corrado ha portato la questione in Parlamento", prosegue Pinuccio. Poi viene mandato in ...

