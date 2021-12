Quirinale | grandi manovre al centro | Iv e Ci verso federazione | ma Calenda non ci sta**

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Una cinquantina alla Camera e 25 al Senato ovvero oltre 70elettori per il Colle. Un pacchetto di voti non irrilevante in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. Italia Viva e Coraggio Italia ci stanno lavorando. Si parla di unaa livello parlamentare. Il confronto è in corso, soprattutto al Senato. I contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e ci sarebbero stati tra Matteo Renzi e il capogruppo di Iv a palazzo Madama, Davide Faraone, da una parte e alcuni big di Coraggio Italia dall'altra, ovvero il governatore ligure, Giovanni Toti e i senatori Paolo Romani e Gaetano Quagliariello. "Ci stiamo lavorando seriamente'', dice Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, all'Adnkronos. Contatti che sono stati allargati anche ad Azione e Più Europa. A quanto apprende l'Adnkronos però ...

Advertising

SimoneTomirotti : Berlusconi al Quirinale? No grazie firmate qui la petizione del @fattoquotidiano - Hero9004 : RT @modamanager: @eretico_l @Anna302478978 @Hero9004 @Dorayak56884206 @laperlaneranera @avinumalkeinu @Overbite71 @ACCEDIALSITO @SmitAriann… - dimarisa : A tutti i Grandi elettori del Parlamento italiano: Vogliamo Liliana Segre al Quirinale - Firma la petizione!… - Radio1Rai : #Quirinale ???@BrunoTabacci a #Forrest: '#Mattarella resti fino al 2023. Il taglio dei parlamentari ha modificato il… - quisques : RT @Solegiallorosso: Generazioni cresciute con Merdaset e i suoi Drive in, Grandi fratelli, Isole dei famosi, Uomini e donne, Ciao Darwin e… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale grandi

Il Riformista

... il ruolo di "King maker" spetterebbe al leader della maggioranza relativa dei 1009elettori,...concordare un percorso ordinato sulla Legge di Bilancio e poi cominciare a discutere di, ...Oggi sul giornale ho letto un articolo che parlava deinumeri che derivano dall'... l'invito del Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Nazionale femminile al, che per l'...Roma, 3 dic. (askanews) - Quando le elezioni per il Quirinale sono state condivise e poco laceranti (con Cossiga, Ciampi e anche con Mattarella) ...Più che stupito, come viene fatto filtrare dal Colle, Mattarella è davvero irritato con chi continua a tirarlo per la giacca nel tentativo di convincerlo al bis. E per la quarta volta nel giro di un a ...