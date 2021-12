Papa a Lesbo per i Profughi | Erdogan contrariato

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Un viaggio che non piace adquello delper i, Bergoglio però, non si fa frenare. Non ha molto senso girarci intorno: quella tra Bergoglio edsembra quasi una sfida. Molto clamore c’èn stato attorno al viaggio diFrancesco a Cipro, in Grecia. Questo perché vederlo tra i migranti – è stato in visita a– rappresenta una missione pastorale che si svolge tutta sul fronte anti-nel Mediterraneo orientale.per i: Bergoglio tornerà una seconda volta Inoltre, presentando il viaggio apostolico che ilcompie da oggi a lunedì a Cipro e in Grecia, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni fa una ...

...di averlo portato per difendersi Voleva entrare con un coltello nello stadio di Nicosia dove... Grecia e vi la tappa atra i migranti.'La visita delricorderà al mondo che ci sono bambini, donne e uomini chiusi nei campi senza dignità e sicurezza', dice Apostolos Veizis, direttore di Intersos in Grecia , alla vigilia dell'arrivo sull'...Agli agenti che l'hanno fermato prima dell'ingresso, il 43enne - che viene descritto come 'non cipriota' - ha detto di averlo portato per difendersi ...Insieme ad altre organizzazioni presenti in Grecia, Intersos ha firmato una lettera indirizzata al Papa. «Vostra Santità», si legge, «crediamo che la permanenza di questi esseri umani per molti mesi i ...