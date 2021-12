Napoli, Spalletti: “Atalanta cliente scomodo, in questo momento è fondamentale stare uniti” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – Dopo il pareggio amaro contro il Sassuolo, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha presentato la gara contro l’Atalanta in conferenza stampa. Ecco i temi trattati dal tecnico toscano: Emergenza infortuni: “Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è fondamentale è stare uniti, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a cuore questa maglia. E gli si vede quotidianamente a tutti gli allenamenti. Non c’è miglior occasione di quando poi ti capita di giocare. Ogni tanto scherzando a qualcuno che rimane fuori mi succede di dire ‘Guarda che prima o poi ti faccio giocare’, visto che sono pronti a mettere in pratica le proprie qualità. Ora capita l’occasione e non c’è situazione migliore di questa per vedere se ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minuti– Dopo il pareggio amaro contro il Sassuolo, il tecnico azzurro Lucianoha presentato la gara contro l’in conferenza stampa. Ecco i temi trattati dal tecnico toscano: Emergenza infortuni: “Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a cuore questa maglia. E gli si vede quotidianamente a tutti gli allenamenti. Non c’è miglior occasione di quando poi ti capita di giocare. Ogni tanto scherzando a qualcuno che rimane fuori mi succede di dire ‘Guarda che prima o poi ti faccio giocare’, visto che sono pronti a mettere in pratica le proprie qualità. Ora capita l’occasione e non c’è situazione migliore di questa per vedere se ...

sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - CB_Ignoranza : Sarri, vuoi farla ingelosirla? Va bene, fallo. Vuoi andare al Chelsea? Va bene, fallo pure. Vuoi andarla alla Juve?… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVE TWEET SSCN - Napoli-Atalanta, Spalletti: 'Siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità, anche se mancano Capi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVE TWEET SSCN - Napoli-Atalanta, Spalletti: 'Siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità, anche se mancano Capi… -