LDA ci ricasca un’altra volta | il video lo inchioda

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) LDA è attualmente un allievo del talent show Amici ed è già molto amato dal pubblico. Il percorso del ragazzo però è stato travagliato ma il giovane ha dato tutto se stesso per dimostrare di essere all’altezza. E sembrerebbe proprio che stia ricadendo in qualcosa di inatteso. LDA – AltranotiziaIl figlio di Gigi D’Alessio, LDA, ha vissuto un percorso un po’ complicato all’interno del programma di Maria De Filippi ma piano piano si è rimesso in gioco ottimamente. E negli ultimi giorni il web ha visto unche non ha lasciato alcun dubbio. Ma riguardo a cosa? Di chesi tratta? LDA ciLDA negli ultimi tempi ha dovuto rimboccarsi le maniche e dimostrare di meritare il posto nella scuola più ambita d’Italia. Il giovane all’inizio del suo percorso ad Amici ...