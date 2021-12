GF Vip: Sophie e Gianmaria nuova coppia? (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il bacio che si sono scambiati nella notte Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, Alfonso Signorini ha cercato di indagare sul loro rapporto. Finalmente sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di lasciarsi andare, scegliendo di non tirarsi più indietro di fronte a questa attrazione. A sorpresa, nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo non Leggi su solodonna (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il bacio che si sono scambiati nella notteAntinolfi eCodegoni, Alfonso Signorini ha cercato di indagare sul loro rapporto. Finalmente sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di lasciarsi andare, scegliendo di non tirarsi più indietro di fronte a questa attrazione. A sorpresa, nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il bacio traCodegoni eAntinolfi. Dopo non

Advertising

RosselliRossel3 : RT @_yvanx: Le sorelle non saranno VIP ma non lo sono nemmeno Gianmaria, Soleil, Sophie, Manuel, Nicola e altri. #gfvip - _yvanx : Le sorelle non saranno VIP ma non lo sono nemmeno Gianmaria, Soleil, Sophie, Manuel, Nicola e altri. #gfvip - ilgiornalistaa : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di Venerdì 3 novembre: Manila Nazzaro incontra sua madre, ancora protago… - ilgiornalistaa : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di Venerdì 3 novembre: Manila Nazzaro incontra sua madre, ancora protag.… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria: Non mi pento volevo questo - #Grande… -