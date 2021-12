Covid, Regione Puglia vaccinerà a scuola bimbi 5 - 11 anni (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Regione Puglia ha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno somministrati direttamente nelle scuole, alla presenza dei genitori. La scelta è stata prese oggi nel corso di una ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11saranno somministrati direttamente nelle scuole, alla presenza dei genitori. La scelta è stata prese oggi nel corso di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Variante Omicron, primo caso in Veneto: uomo rientrato dal Sudafrica "La variante Omicron del Covid - 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Izs". A darne notizia è il presidente della Regione Luca Zaia . Si tratta di ...

Covid oggi Italia, 17.030 contagi e 74 morti: bollettino 3 dicembre Sono 17.030 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 74 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 588.445 tamponi con ...

Covid: Regione Puglia vaccinerà a scuola bimbi 5-11 anni Agenzia ANSA Covid Veneto, variante Omicron: primo caso un vicentino 40enne. Zaia: "Massima allerta" La variante Omicron del Covid 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto, nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZS). A darne notizia è il Presidente della Regione Luca ...

Covid, primo caso ufficiale di variante Omicron in Veneto: l'annuncio di Zaia Per ora è paucisintomatico La variante Omicron del Covid 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. A darne notizia è il Presidente ...

