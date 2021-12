Corona virus | Italia | 216154 attualmente positivi a test +7283 in un giorno con 134077 decessi 74 e 4727214 guariti 9658 Totale di 5077445 casi 17030 Dati della protezione civile | effettuati 588445 tamponi

Advertising

AngelStoneCB : @AxiaFel Perché pensa siamo tutti una massa di stupidi e non sappiamo riconoscere una malattia con un solo ceppo da… - maxbia56 : @fattoquotidiano Emblema dell'idiozia! Adesso iniettiamogli il Corona virus così gli evitiamo il Corona Party! - DarthInsight : RT @Andunedhel: Ma che ottima idea. Nesuggerisco subito uno: un bel corona virus giallo. - antov2401 : @NicolaPorro Non si e' mai potuto fare un vaccino x corona virus proprio xche' le mutazioni sono tante e progressiv… - Andunedhel : Ma che ottima idea. Nesuggerisco subito uno: un bel corona virus giallo. -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: 'La Scuola è un luogo familiare e sicuro per i bambini e per i loro genitori, dotato di spazi idonei a gestire in modo ordinato una vaccinazione ...Con 102 nuovi contagi, la provincia di Chieti risulta oggi quella con il maggior numero di casi in Abruzzo, quasi la metà di quelli complessivi, riscontrati dai tamponi analizzati nelle ultime ore. In ...I decessi col coronavirus oggi comunicati in Italia sono stati 774 (ieri 72). Il totale dei morti da inizio pandemia è di 134.077. I dati forniti dall’ASL di Benevento dal 12 dicembre 2020 al 21 ...18:41Coronavirus in Sicilia, il bollettino: 836 nuovi casi, ci sono altri cinque decessi 18:32Temperature previste per sabato 04 dicembre 2021 in Sicilia 18:32Cane rischia di annegare in fondo a una ...