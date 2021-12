Concorso Comune Novara, 11 istruttori amministrativi: chi partecipa e prove (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2021 è stata resa nota l’apertura del Concorso Comune Novara per il reclutamento di 11 unità nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria C. Sul totale dei posti messi a Concorso opera una riserva di due posti a favore dei volontari delle FF.AA. Concorsi istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso, le modalità di invio della domanda di partecipazione e le prove d’esame previste. Concorso Comune Novara: chi partecipa Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2021 è stata resa nota l’apertura delper il reclutamento di 11 unità nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria C. Sul totale dei posti messi aopera una riserva di due posti a favore dei volontari delle FF.AA. Concorsi2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per lazione al, le modalità di invio della domanda dizione e led’esame previste.: chiGli aspiranti candidati dovranno essere in possesso ...

