Calciomercato, il Verona ci prova per il biancoceleste: i dettagli

L'Hellas Verona nel corso della prossima sessione di Calciomercato andrà alla ricerca di un centrocampista. Il presidente Setti vorrebbe regalare a Tudor un nuovo elemento che possa offrire più ricambi al tecnico. Akpa Akpro Secondo quanto riportato da Nicolò Schira il club scaligero sarebbe interessato a Jean Daniel Akpa Akpro, calciatore classe 1992 di proprietà della Lazio. L'ivoriano, arrivato a Roma nell'estate del 2020, con Inzaghi prima e con Sarri poi è sceso in campo nella fase iniziale della stagione per poi scalare sempre più indietro nelle gerarchie. La società veneta potrebbe avanzare un'offerta per ingaggiarlo in prestito.

