Basket, Messina: "Difesa non all'altezza, per lunghi tratti non abbiamo giocato bene"

"Complimenti all'Alba e a Coach Gonzalez. Hanno giocato una buona partita mentre noi per lunghi tratti non l'abbiamo fatto. A rimbalzo siamo stati soverchiati e questo ci è costato la gara". Così Ettore Messina, tecnico dell'Olimpia Milano, ha commentato la sconfitta incassata a Berlino nella sfida di Eurolega 2021/2022. "Ancora una volta la nostra Difesa non è stata all'altezza della situazione praticamente fino a metà del terzo quarto – ha spiegato Messina -. In quel momento, abbiamo alzato il livello della nostra Difesa e come spesso accade quando difendi forte poi cominci a giocare meglio anche in attacco. Fino ad allora, abbiamo giocato male in attacco e la nostra ...

