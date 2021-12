Azor | la recensione | Don’t Spy On Me | Argentina

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladi, thriller bancario e opera prima del regista svizzero Andreas Fontana, disponibile in esclusiva su MUBI. Con questadi, esordio nel lungometraggio del cineasta ginevrino Andreas Fontana, arriviamo al culmine di un percorso molto particolare: il film ha infatti esordito, seppure solo in forma progettuale, a Locarno nel 2020, dove era tra i titoli svizzeri del concorso The Films After Tomorrow, dedicato a lungometraggi la cui lavorazione era stata interrotta dalla pandemia. In tale sede ha ricevuto il premio per il miglior progetto elvetico assegnato dalla giuria dei giovani, e nei mesi successivi ha completato la post-produzione in tempo per la Berlinale, dove è stato selezionato nella sezione competitiva Encounters. Nel corso della kermesse …